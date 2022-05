LUCA ARGENTERO SI RITIRA? “MI PIACEREBBE HO FATTO TUTTO QUELLO CHE POTEVO FARE”

(Di martedì 17 maggio 2022) Intervistato da Pierluigi Diaco, nella puntata di “Ti sento” in onda questa sera – martedì 17 maggio – alle 23.30 su Rai2,non esclude un ritiro dalle scene: “a me… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Nel corso dell’intervista ha dichiarato “ho la sensazione dopo una ventina d’anni… di averche”. Penso di averche dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita”. PD: “Sarebbe meraviglioso se tu lasciassi le scene”, LA: “A me… O meglio non lasciarle per il gusto diun’uscita eclatante ma per recuperare un ...

