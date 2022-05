Lorenzo Musetti, buone notizie in vista del Roland Garros per l’italiano (Di martedì 17 maggio 2022) Finalmente una buona notizia per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, infatti, potrà scendere in campo nel Roland Garros che si svolgerà dal 22 maggio al 5 giugno a Parigi, in Francia. Infortunatosi durante i Masters 1000 di Madrid negli ottavi di finale contro Alexander Zverev, il ventenne di Carrara ha dovuto dare forfait agli Internazionali d’Italia. Fine del piccolo calvario, quindi, per il ragazzo che, seppur non al massimo della sua condizione fisica, potrà destreggiarsi con assoluta tranquillità in uno dei tornei più attesi dell’anno nel circuito tennistico professionistico. La conferma della partecipazione di Lorenzo Musetti agli Open di Francia è arrivata via social, con il numero cinquantasei del Ranking che ha svelato la buona notizia. Lorenzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Finalmente una buona notizia per. Il tennista italiano, infatti, potrà scendere in campo nelche si svolgerà dal 22 maggio al 5 giugno a Parigi, in Francia. Infortunatosi durante i Masters 1000 di Madrid negli ottavi di finale contro Alexander Zverev, il ventenne di Carrara ha dovuto dare forfait agli Internazionali d’Italia. Fine del piccolo calvario, quindi, per il ragazzo che, seppur non al massimo della sua condizione fisica, potrà destreggiarsi con assoluta tranquillità in uno dei tornei più attesi dell’anno nel circuito tennistico professionistico. La conferma della partecipazione diagli Open di Francia è arrivata via social, con il numero cinquantasei del Ranking che ha svelato la buona notizia....

