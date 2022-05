Lombardia, nel 2021 quasi 420mila lavoratori hanno lasciato il loro impiego: “Ne cercano uno nuovo, c’è mobilità nel mercato” (Di martedì 17 maggio 2022) Nel 2021, in Lombardia, si sono dimessi 419.754 lavoratori, quasi il 10% dei 4,4 milioni di occupati. Il fenomeno della ricerca di un nuovo posto di lavoro – più aderente alle proprie competenze e aspirazioni – è esploso negli Stati Uniti, dove le “Grandi dimissioni” vengono citate ricorrendo a due definizioni: “Great Resignation” o “Big quit“. I numeri a Milano – Dai dati elaborati da Cgil Lombardia per il Corriere della Sera, emerge che più della metà dei dimissionari lombardi si trova nella Città metropolitana di Milano. Lo scorso anno, nel capoluogo di regione, sono state 179.200 le dimissioni volontarie: 30% in più rispetto al 2020 (127.294). Dei quasi 180mila – più uomini che donne – 82.730 hanno meno di 35 anni e 109mila avevano contratti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Nel, in, si sono dimessi 419.754il 10% dei 4,4 milioni di occupati. Il fenomeno della ricerca di unposto di lavoro – più aderente alle proprie competenze e aspirazioni – è esploso negli Stati Uniti, dove le “Grandi dimissioni” vengono citate ricorrendo a due definizioni: “Great Resignation” o “Big quit“. I numeri a Milano – Dai dati elaborati da Cgilper il Corriere della Sera, emerge che più della metà dei dimissionari lombardi si trova nella Città metropolitana di Milano. Lo scorso anno, nel capoluogo di regione, sono state 179.200 le dimissioni volontarie: 30% in più rispetto al 2020 (127.294). Dei180mila – più uomini che donne – 82.730meno di 35 anni e 109mila avevano contratti di ...

