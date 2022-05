Lombardia: approvata legge che finanzia 'Viaggi della Memoria' (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - La Memoria è legge. L'aula del consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità il testo normativo per "la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria". La legge stanzia 600mila euro per il triennio 2022-2024, suddiviso in 200mila euro per ogni anno. Un finanziamento che potrà coinvolgere oltre duemila studenti lombardi l'anno distribuiti su circa 5mila istituti scolastici statali e paritari. L'obiettivo è la promozione e la realizzazione dei “Viaggi della Memoria”, fisici o virtuali: i contributi regionali saranno assegnati con bando annuale ai progetti didattici presentati dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - La. L'aula del consiglio regionaleha approvato all'unanimità il testo normativo per "la promozione e la valorizzazione dei". Lastanzia 600mila euro per il triennio 2022-2024, suddiviso in 200mila euro per ogni anno. Unmento che potrà coinvolgere oltre duemila studenti lombardi l'anno distribuiti su circa 5mila istituti scolastici statali e paritari. L'obiettivo è la promozione e la realizzazione dei “”, fisici o virtuali: i contributi regionali saranno assegnati con bando annuale ai progetti didattici presentati dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo ...

