Lo sfottò social tra Roma e Milano: “Guardate che nebbia”, “E allora i cinghiali?” (Di martedì 17 maggio 2022) “Se siete tristi perché è lunedì, pensate a chi abita a Milano”: una didascalia di una fotografia del capoluogo lombardo avvolta da nebbia e smog fa discutere i social in queste ore. È stata postata dalla pagina Facebook “The Roman Post”, molto seguita nella Capitale, con 250mila follower su Facebook e 130mila su Instagram. Una versione “social” dei celebri cori da stadio “avete solo la nebbia”, che ha generato una enorme mole di risposte nei commenti. “Ci ho vissuto e confermo che è una ca**ta pazzesca”, “Sono milanese. Ho vissuto a Roma e sottoscrivo. Milano è triste”, spiegano alcuni a supporto della tesi del post. Ma le frange di milanesi provano a difendere la città all’ombra del Duomo: “La nebbia a Milano? Da ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Se siete tristi perché è lunedì, pensate a chi abita a”: una didascalia di una fotografia del capoluogo lombardo avvolta dae smog fa discutere iin queste ore. È stata postata dalla pagina Facebook “Then Post”, molto seguita nella Capitale, con 250mila follower su Facebook e 130mila su Instagram. Una versione “” dei celebri cori da stadio “avete solo la”, che ha generato una enorme mole di risposte nei commenti. “Ci ho vissuto e confermo che è una ca**ta pazzesca”, “Sono milanese. Ho vissuto ae sottoscrivo.è triste”, spiegano alcuni a supporto della tesi del post. Ma le frange di milanesi provano a difendere la città all’ombra del Duomo: “La? Da ...

