“Lo hanno massacrato”: Tacchinardi critica i tifosi del Napoli (Di martedì 17 maggio 2022) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista ed ora allenatore, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà in onda su TMW radio. L’ex giocatore ha parlato dell’addio di Insigne, delle sue caratteristiche e in particolare del rapporto che Lorenzo ha avuto con la città di Napoli, di seguito le sue parole: Insigne (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Insigne ha avuto tanta pressione ed infatti è stato massacrato perché la piazza era pesante. Ho apprezzato e mi è piaciuto il ringraziamento. Dal punto di vista tecnico credo sia un grande giocatore che però ha bisogno di un contesto particolare. Ha delle caratteristiche ben definite ma limitate ad un modo di giocare particolare, tuttavia, in quel contesto fa la differenza“. Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Alessio, ex centrocampista ed ora allenatore, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà in onda su TMW radio. L’ex giocatore ha parlato dell’addio di Insigne, delle sue caratteristiche e in particolare del rapporto che Lorenzo ha avuto con la città di, di seguito le sue parole: Insigne (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Insigne ha avuto tanta pressione ed infatti è statoperché la piazza era pesante. Ho apprezzato e mi è piaciuto il ringraziamento. Dal punto di vista tecnico credo sia un grande giocatore che però ha bisogno di un contesto particolare. Ha delle caratteristiche ben definite ma limitate ad un modo di giocare particolare, tuttavia, in quel contesto fa la differenza“.

Advertising

AttilaAzureRive : RT @putino: “Putin non si siede a trattare con chi lo definisce un criminale”. A trattare cosa esattamente? Ha invaso un Paese, causando mo… - anam_shivaja : RT @brtcrl: A @SkyTG24 non hanno la minima vergogna ad affrontare il problema dei cinghiali a Roma attribuendo la causa a vari fattori indi… - Suriciotto : RT @APatrignan: Va rigirato a @GassmanGassmann e tanti che hanno massacrato la Raggi che ha fatto il solo errore di mettere a posto i conti… - shinni_cawe : Mi hanno massacrato il ginocchio - okwlor : RT @brtcrl: A @SkyTG24 non hanno la minima vergogna ad affrontare il problema dei cinghiali a Roma attribuendo la causa a vari fattori indi… -