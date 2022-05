"Lo ha detto, Zelensky lo vuole fare": l'ambasciatore rivela la frase del premier che terrorizza il mondo (Di martedì 17 maggio 2022) La situazione tra Ucraina e Russia è giunta a un punto di stallo. Da un lato il combattimento infuria con la guerra di posizione tra le truppe ucraine e quelle russe, dall'altro si aprono timidi canali diplomatici come nel caso dell'acciaieria Azovstal con l'evacuazione dei militari del battaglione Azov. Ma dopo la mano tesa di ieri notte, sia Kiev che Mosca si sono affrettate a far sapere che di fatto le relazioni diplomatiche e quelle per un negoziato si sono totalmente raffreddate: il processo negoziale tra Russia e Ucraina è dunque sospeso. E a confermarlo è stato il consigliere presidenziale e negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak, dopo che la notizia era già stata rilanciata da Mosca. Se riprenderanno, ha aggiunto, il moderatore potrebbe essere lo stesso presidente Volodymy Zelensky. Podolyak ha ribadito che Kiev non è disposta a cedere nulla "per salvare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La situazione tra Ucraina e Russia è giunta a un punto di stallo. Da un lato il combattimento infuria con la guerra di posizione tra le truppe ucraine e quelle russe, dall'altro si aprono timidi canali diplomatici come nel caso dell'acciaieria Azovstal con l'evacuazione dei militari del battaglione Azov. Ma dopo la mano tesa di ieri notte, sia Kiev che Mosca si sono affrettate a far sapere che di fatto le relazioni diplomatiche e quelle per un negoziato si sono totalmente raffreddate: il processo negoziale tra Russia e Ucraina è dunque sospeso. E a confermarlo è stato il consigliere presidenziale e negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak, dopo che la notizia era già stata rilanciata da Mosca. Se riprenderanno, ha aggiunto, il moderatore potrebbe essere lo stesso presidente Volodymy. Podolyak ha ribadito che Kiev non è disposta a cedere nulla "per salvare la ...

