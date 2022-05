Liverpool: un club italiano pensa a Minamino (Di martedì 17 maggio 2022) In scadenza con il Liverpool nel 2024, Takumi Minamino lascerà Anfield in estate. Piace anche alla Lazio. Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) In scadenza con ilnel 2024, Takumilascerà Anfield in estate. Piace anche alla Lazio.

Advertising

sportli26181512 : Liverpool: un club italiano pensa a Minamino: In scadenza con il Liverpool nel 2024, Takumi Minamino lascerà Anfiel… - zona_talento_ : ??A soli 23 anni, Trent #AlexanderArnold ha vinto tutti i trofei disponibili fino a questo momento con il #Liverpool… - GiuliaLoglisci_ : ??????A soli 23 anni, Trent #AlexanderArnold ha vinto tutti i trofei disponibili fino a questo momento con il… - 1987_Lorenza : RT @JPeppp: Juve squadra vecchia che non punta sui giovani. (via capiscer) ETÀ MEDIA TOP CLUB EUROPEI: Inter 30,1 Atletico Madrid 28,5 Ma… - FrancoMater2 : @Leon63632308 Non capiscono. Per loro 7 anni su 95 (neanche 1/4 di storia quindi) rendono questo club vincente come… -