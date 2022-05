Liverpool in rimonta rimane sulla scia del Manchester City (Di martedì 17 maggio 2022) Una rete di Minamino e una di Matip permettono al Liverpool vincere con il Southampton e rimangono ad un solo punto dal Manchester City Il Liverpool vince in rimonta sul Southampton e rimane ad un punto dal Manchester City, tenendo viva la lotta per la Premier. Dopo il vantaggio dei Saints con Redmond, Il Liverpool va a segno con Minamino e Matip, con un gol per tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Una rete di Minamino e una di Matip permettono alvincere con il Southampton e rimangono ad un solo punto dalIlvince insul Southampton ead un punto dal, tenendo viva la lotta per la Premier. Dopo il vantaggio dei Saints con Redmond, Ilva a segno con Minamino e Matip, con un gol per tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

im_jordanv : ?????????????? | FT. Southampton 1-2 Liverpool Pur non schierando l'11 titolare, il Liverpool di Klopp vince in rimonta p… - ServadeiDanilo : Grazie al gol siglato nella vittoria per 2-1 in rimonta del Liverpool contro il Southampton, Takumi Minamino ha toc… - calcioinglese : Il Liverpool fa il suo contro il Southampton: vince 1-2 in rimonta e torna a -1 dal City. La speranza dei Reds è t… - CalcioNews24 : Liverpool in rimonta rimane sulla scia del Manchester City - Gattobianco149 : @rimaneilmilan Io ricordo che sentivo qualcosa di strano... direte:facile col senno di poi.Però non riuscivo ad ess… -