LIVE Italia-Danimarca 0-0 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia! Azzurri che cercano la vittoria (Di martedì 17 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 L’Italia prova a salire di colpi, con Alex Petan che prova a ispirare la manovra. 19:00 Se ne va il primo minuto di gioco. E SI VA, DISCO D’INGAGGIO: SI comincia! 15:15 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle due squadre. 15:10 Squadre in pista per il riscaldamento. 15.05 Un quarto d’ora all’inizio del match. 15.00 Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche dell’hockey su ghiaccio. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, terza sfida degli Azzurri ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Dopo le preventivabili, ma comunque dignitose sconfitte contro ... Leggi su oasport (Di martedì 17 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 L’prova a salire di colpi, con Alex Petan che prova a ispirare la manovra. 19:00 Se ne va il primo minuto di gioco. E SI VA, DISCO D’INGAGGIO: SI15:15 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle due squadre. 15:10 Squadre in pista per il riscaldamento. 15.05 Un quarto d’ora all’inizio del match. 15.00 Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche dell’su. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, terza sfida degliaidisu. Dopo le preventivabili, ma comunque dignitose sconfitte contro ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ?? Km 26 ???? @ADM_RossodiBuja ???? @mattia_bais ???? @LawrNaesen ?? 5'01' > Peloto… - Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - miocapitano1 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT No alla disinformazione russa rilanciata in Italia dai partiti politici. Fate gli inte… - _Mdk7_ : ECCEZIONALE l’iniziativa di comunicazione di Nintendo Italia su Mario Strikers col match commentato da Trevisani: v… -