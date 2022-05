LIVE Giro d’Italia 2022, Pescara-Jesi in DIRETTA: De Marchi, Naesen e Bais in fuga, il gruppo è a 4’10” mentre iniziano gli strappi (Di martedì 17 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Attenzione, primo momento potenzialmente decisivo. Caleb Ewan sta facendo grandissima fatica e rischia già di staccarsi! 15.24 Da qui al traguardo i chilometri di pianura saranno davvero pochissimi. Anche ora i fuggitivi sono in leggera salita, a cui seguirà una discesa piuttosto veloce. 15.21 Juul-Jensen ripreso quando mancano 80 km. I tre battistrada mantengono 4’15” di vantaggio. 15.19 L’azione di Juul-Jensen non ha sortito grandi effetti, il danese rimane con 15? di vantaggio sul gruppo, ma il suo tentativo non sembra avere grande futuro. 15.16 De Marchi è il primo a transitare sul GPM, seguito da Bais e Naesen. Non c’è stata volata per i tre punti in palio. 15.14 Il secondo tratto della salita di Montecosaro è molto semplice, i ... Leggi su oasport (Di martedì 17 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Attenzione, primo momento potenzialmente decisivo. Caleb Ewan sta facendo grandissima fatica e rischia già di staccarsi! 15.24 Da qui al traguardo i chilometri di pianura saranno davvero pochissimi. Anche ora i fuggitivi sono in leggera salita, a cui seguirà una discesa piuttosto veloce. 15.21 Juul-Jensen ripreso quando mancano 80 km. I tre battistrada mantengono 4’15” di vantaggio. 15.19 L’azione di Juul-Jensen non ha sortito grandi effetti, il danese rimane con 15? di vantaggio sul, ma il suo tentativo non sembra avere grande futuro. 15.16 Deè il primo a transitare sul GPM, seguito da. Non c’è stata volata per i tre punti in palio. 15.14 Il secondo tratto della salita di Montecosaro è molto semplice, i ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ?? Km 26 ???? @ADM_RossodiBuja ???? @mattia_bais ???? @LawrNaesen ?? 5'01' > Peloto… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - BDarkrider : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ?? Km 115 ???? @ADM_RossodiBuja ???? @mattia_bais ???? @LawrNaesen ?? 4'18' > Peloton | Gruppo… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ?? Km 115 ???? @ADM_RossodiBuja ???? @mattia_bais ???? @LawrNaesen ?? 4'18' > Peloton |… -