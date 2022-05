"L'Italia può essere ripescata ai mondiali": gossip? No, conferma dai massimi livelli: è febbre azzurra (Di martedì 17 maggio 2022) Adesso c'è una possibilità. Prima non c'era, adesso c'è. Torna prepotentemente di attualità l'idea di un ripescaggio dell'Italia per i mondiali. A dirlo è stato, come riporta Repubblica, il presidente della Federgolf ed ex membro di Giunta Coni, Franco Chimenti a 'La politica nel pallone su Gr Parlamento la trasmissione di Emilio Mancuso. Le parole di Chimenti sono state abbastanza chiare: "C'è una possibilità che l'Italia venga ripescata per i mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. Pare che l'Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla Nazionale che dovrebbe sostituirlo. C'è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Adesso c'è una possibilità. Prima non c'era, adesso c'è. Torna prepotentemente di attualità l'idea di un ripescaggio dell'per i. A dirlo è stato, come riporta Repubblica, il presidente della Federgolf ed ex membro di Giunta Coni, Franco Chimenti a 'La politica nel pallone su Gr Parlamento la trasmissione di Emilio Mancuso. Le parole di Chimenti sono state abbastanza chiare: "C'è una possibilità che l'vengaper idi Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. Pare che l'Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla Nazionale che dovrebbe sostituirlo. C'è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in ...

