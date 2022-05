“L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta (Di martedì 17 maggio 2022) A fine serata la stanchezza si fa sentire anche per Ilary Blasi che cade dallo sgabello durante la 17esima puntata de “L’Isola dei Famosi”. “Mi sono sbilanciata, sto bene”, la conduttrice rassicura gli opinionisti e il pubblico a casa mentre Nicola Savino e Vladimir Luxuria preoccupati corrono per aiutarla a rialzarsi. Blasi che di solito a fine serata, dopo diverse ore di diretta, procede alle nomination seduta dal suo sgabello questa volta perde l’equilibrio e piomba a terra durante la nomination di Estefania Bernal. Un momento di preoccupazione che, per fortuna, si trasforma subito in un episodio di ilarità. La prima a scherzarci su è proprio Ilary che non riesce a smettere di ridere. “Una puntata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 17 maggio 2022) A fine serata la stanchezza si fa sentire anche perchedurante la 17esima puntata de “dei”. “Mi sono sbilanciata, sto bene”, la conduttrice rassicura gli opinionisti e il pubblico a casa mentre Nicola Savino e Vladimir Luxuria preoccupati corrono per aiutarla a rialzarsi.che di solito a fine serata, dopo diverse ore di, procede alle nomination seduta dal suoquesta volta perde l’equilibrio e piomba a terra durante la nomination di Estefania Bernal. Un momento di preoccupazione che, per fortuna, si trasforma subito in un episodio di ilarità. La prima a scherzarci su è proprioche non riesce a smettere di ridere. “Una puntata ...

