“L’Isola dei Famosi 2022”, Ilary Blasi e Alvin retroscena: interviene Francesco Totti (Di martedì 17 maggio 2022) Ieri sera, 16 Maggio 2022, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality condotto da Ilary Blasi con l’aiuto del super inviato Alvin. Non c’è puntata in cui la conduttrice non stuzzichi il suo inviato, che nella maggior parte delle volte risponde a tono. In una delle ultime dirette ha anche finto di andarsene. Tutte queste battutine hanno iniziato a far mormorare il pubblico, il quale si è posto una domanda: “Ilary e Alvin recitano un copione per far divertire il pubblico o questo astio tra loro è vero?” Rispondere a questa domanda non è facile, ma subito dopo la puntata di ieri è saltato fuori un interessante retroscena tra i due. Vediamo nel dettaglio cos’è successo. ... Leggi su tvzap (Di martedì 17 maggio 2022) Ieri sera, 16 Maggio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dedei, il reality condotto dacon l’aiuto del super inviato. Non c’è puntata in cui la conduttrice non stuzzichi il suo inviato, che nella maggior parte delle volte risponde a tono. In una delle ultime dirette ha anche finto di andarsene. Tutte queste battutine hanno iniziato a far mormorare il pubblico, il quale si è posto una domanda: “recitano un copione per far divertire il pubblico o questo astio tra loro è vero?” Rispondere a questa domanda non è facile, ma subito dopo la puntata di ieri è saltato fuori un interessantetra i due. Vediamo nel dettaglio cos’è successo. ...

Advertising

DeviStareCalmo : @polissolisrotis Mi preoccupa tanto tanto vedere ragazzi giovani letteralmente scannarsi per cose come amici, il gf… - Raffy_Hemmings : RT @bagnotrash: 'AMMAZZA QUANTO STAI IN FORMA' sto crepando lory ha già puntato i nuovi toy boy per lei questa non è l'isola dei famosi m… - gabrillasarti2 : RT @savvucciu: Uno che frequentava l'isola dei pedofili che probabilmente ha fatto come Allen in famiglia, vorrebbe che gente sana di mente… - StraNotizie : L'Isola dei Famosi, Estefania delusa da Roger: 'Non mi piace quello che succede' - Novella_2000 : Infortunio a L'Isola per Nicolas Vaporidis, che abbandona la diretta #isola -