L’Isola dei Famosi 2022: Ilary Blasi cade dallo sgabello, gag o incidente? (Di martedì 17 maggio 2022) È stato un vero imprevisto oppure è stata tutta una gag? Questo è quanto ci si chiede a proposito di quanto accaduto ad Ilary Blasi nel corso della puntata del 16 maggio de L’Isola dei Famosi 2022. Mentre stava gestendo la delicata fase delle nomination, la conduttrice è scivolata via dal suo sgabello cadendo rovinosamente sul pavimento. Per fortuna, la Blasi è caduta per terra riuscendo a mettere entrambe le mani sul suolo così da non scapicollare totalmente. Piccolo momento di spavento in studio: oltre al boato di stupore del pubblico in sala, Nicola Savino e Vladimir Luxuria si sono precipitati ad aiutarla a rialzarsi. Ma se i due opinionisti le hanno chiesto se stesse bene, la conduttrice gli ha risposto ridendo di gusto. Guarda il video qui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022) È stato un vero imprevisto oppure è stata tutta una gag? Questo è quanto ci si chiede a proposito di quanto accaduto adnel corso della puntata del 16 maggio dedei. Mentre stava gestendo la delicata fase delle nomination, la conduttrice è scivolata via dal suondo rovinosamente sul pavimento. Per fortuna, laè caduta per terra riuscendo a mettere entrambe le mani sul suolo così da non scapicollare totalmente. Piccolo momento di spavento in studio: oltre al boato di stupore del pubblico in sala, Nicola Savino e Vladimir Luxuria si sono precipitati ad aiutarla a rialzarsi. Ma se i due opinionisti le hanno chiesto se stesse bene, la conduttrice gli ha risposto ridendo di gusto. Guarda il video qui ...

