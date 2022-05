L' irritazione del Cav con Meloni | vertice fallito nonostante il super regalo Il retroscena della nuova lite nel centrodestra

(Di martedì 17 maggio 2022) Niente da fare. Doveva essere ildel disgelo dopo lo "strappo" sul Quirinale. Ma, a quasi quattro mesi dall'ultimo incontro "de visu", a fine gennaio, fallisce il confronto chiarificatore tra Giorgia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. E iltorna al punto di partenza, «come se ilnon si fosse svolto», per dirla con le parole di un colonnello di Fratelli d'Italia. Il tema centrale di tensione appare, ancora una volta, la ricandidatura di Nello Musumeci a un secondo mandato alla presidenzaRegione siciliana, con la leader di Fratelli d'Italia che ne chiede l'ufficializzazione subito, mentre il segretario leghista e il Cavaliere prendono apparentemente tempo. Da FdI però sostengono - e la tesi viene messa nera su bianco in una nota - che Berlusconi, nel corso ...

...sorpreso e irritato per nota FdI - Silvio Berlusconi ha accolto con sorpresa ela nota ... Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al terminevertice convocato nella ...... è quanto ha detto Silvio Berlusconi al terminevertice di centrodestra ad Arcore. 'Il ... Il Cav ha poi accolto con sorpresa ela nota diffusa da Fratelli d'Italia in cui gli vengono ...Circostanza smentita dalle parti del Cavaliere, che, a fine vertice, fa trapelare «sorpresa e irritazione» per la nota di FdI. «FdI ha chiesto impegno per Musumeci, noi abbiamo detto che se ne riparla ...