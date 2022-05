Libia, gli scontri per l’arrivo del premier Bashagha: «Ha già lasciato Tripoli» – I video (Di martedì 17 maggio 2022) Alcuni combattimenti tra milizie rivali a Tripoli hanno segnato l’arrivo questa mattina di Fathi Bashagha, primo ministro del governo libico, nominato lo scorso 10 febbraio dal Parlamento di Tobruk. Il nuovo governo libico ha annunciato nella notte il suo ingresso nella capitale Tripoli, sede dell’esecutivo rivale che rifiuta di cedere il potere. Il servizio stampa del governo ha annunciato in un comunicato «l’arrivo del primo ministro del governo libico Fathi Bashagha, accompagnato da diversi ministri, nella capitale Tripoli, per iniziare il suo lavoro lì», in opposizione al governo di unità nazionale, riconosciuto dall’Onu, di Abdul Hamid Dbeibah. May 17, 2022 Secondo quanto scrive l’Afp gli scontri sono scoppiati prima dell’alba tra ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Alcuni combattimenti tra milizie rivali ahanno segnatoquesta mattina di Fathi, primo ministro del governo libico, nominato lo scorso 10 febbraio dal Parlamento di Tobruk. Il nuovo governo libico ha annunciato nella notte il suo ingresso nella capitale, sede dell’esecutivo rivale che rifiuta di cedere il potere. Il servizio stampa del governo ha annunciato in un comunicato «del primo ministro del governo libico Fathi, accompagnato da diversi ministri, nella capitale, per iniziare il suo lavoro lì», in opposizione al governo di unità nazionale, riconosciuto dall’Onu, di Abdul Hamid Dbeibah. May 17, 2022 Secondo quanto scrive l’Afp glisono scoppiati prima dell’alba tra ...

