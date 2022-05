Lewis Hamilton, doppio attacco al pilota della Mercedes: la situazione (Di martedì 17 maggio 2022) Non è certamente un momento da incorniciare per Lewis Hamilton di Mercedes. Le prestazioni sono piuttosto incolore, mentre il compagno George Russell sembra riuscire a cavalcare con più incisività i problemi che le due vetture stanno riscontrando. L’inglese, nelle ultime ore, è stato il protagonista dei discorsi di Jacky Ickx e di Mohamed Ben Sulayem Duri attacchia a Lewis Hamilton Jacky Ickx, ex pilota, si è espresso nettamente sul prossimo futuro dell’ex campione del mondo. Il belga ha detto, senza mezzi termini, che il tempo dell’inglese in Formula 1 sta inesorabilmente scadendo: “Non puoi battere Max Verstappen, Charles Leclerc o Lando Norris se non sei più al tuo massimo. Come pilota, cresci fino a raggiungere il tuo apice di rendimento, e poi cerchi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Non è certamente un momento da incorniciare perdi. Le prestazioni sono piuttosto incolore, mentre il compagno George Russell sembra riuscire a cavalcare con più incisività i problemi che le due vetture stanno riscontrando. L’inglese, nelle ultime ore, è stato il protagonista dei discorsi di Jacky Ickx e di Mohamed Ben Sulayem Duri attacchia aJacky Ickx, ex, si è espresso nettamente sul prossimo futuro dell’ex campione del mondo. Il belga ha detto, senza mezzi termini, che il tempo dell’inglese in Formula 1 sta inesorabilmente scadendo: “Non puoi battere Max Verstappen, Charles Leclerc o Lando Norris se non sei più al tuo massimo. Come, cresci fino a raggiungere il tuo apice di rendimento, e poi cerchi di ...

