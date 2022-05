Letta: "Chi oggi è alleato di Orban, anche in Italia, è alleato di Putin" (Di martedì 17 maggio 2022) "Chi oggi è alleato di Orban, anche in Italia, è alleato di Putin", ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la direzione del partito che si tiene oggi a Roma. "Le prossime elezioni riproporranno questa faglia, che oggi è ancora nascosta. Ogni volta che c'è una scelta di campo, però, queste divisioni saltano fuori. Lo si è visto due giorni fa quando Matteo Salvini è stato l'unico leader politico dell'Ue a dirsi contrario all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Dopo tre mesi, qui in Italia c'è ancora chi non riesce a pronunciare la parola Putin", ha detto ancora il segretario parlando della guerra in Ucraina e della situazione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 17 maggio 2022) "Chidiin, èdi", ha detto il segretario del Pd Enricodurante la direzione del partito che si tienea Roma. "Le prossime elezioni riproporranno questa faglia, cheè ancora nascosta. Ogni volta che c'è una scelta di campo, però, queste divisioni saltano fuori. Lo si è visto due giorni fa quando Matteo Salvini è stato l'unico leader politico dell'Ue a dirsi contrario all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Dopo tre mesi, qui inc'è ancora chi non riesce a pronunciare la parola", ha detto ancora il segretario parlando della guerra in Ucraina e della situazione ...

