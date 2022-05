Letta blinda governo e avverte: “E’ un illuso chi pensa che la destra andrà divisa alle elezioni” (Di martedì 17 maggio 2022) Enrico Letta ribadisce la linea del Pd su tutta la linea, dal governo alle alleanze, passando ovviamente per la crisi ucraina, il "campo largo" è sempre la bussola in vista delle politiche, ma stavolta con una precisazione non banale: se si va divisi si perde, spiega, ma le alleanze dovranno essere "compatibili con noi, col nostro programma e con la nostra idea di paese". Gli strappi continui di Giuseppe Conte non piacciono affatto, e ancor meno le fibrillazioni che i 5 stelle - insieme alla Lega - provocano al governo. Letta ripete che per lui le elezioni sono "a scadenza naturale", evita toni polemici, ma manda anche messaggi chiari al leader 5 stelle: bisogna "dare modo al governo del quale convintamente facciamo parte di svolgere ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) Enricoribadisce la linea del Pd su tutta la linea, dalanze, passando ovviamente per la crisi ucraina, il "campo largo" è sempre la bussola in vista delle politiche, ma stavolta con una precisazione non banale: se si va divisi si perde, spiega, ma leanze dovranno essere "compatibili con noi, col nostro programma e con la nostra idea di paese". Gli strappi continui di Giuseppe Conte non piacciono affatto, e ancor meno le fibrillazioni che i 5 stelle - insieme alla Lega - provocano alripete che per lui lesono "a scadenza naturale", evita toni polemici, ma manda anche messaggi chiari al leader 5 stelle: bisogna "dare modo aldel quale convintamente facciamo parte di svolgere ...

