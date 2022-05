Lesione al legamento del ginocchio sinistro, Muriel salta l’ultima di campionato (Di martedì 17 maggio 2022) Atalanta L’attaccante colombiano durante la partita con il Milan ha riportato una Lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 17 maggio 2022) Atalanta L’attaccante colombiano durante la partita con il Milan ha riportato unadi primo e secondo grado al collaterale interno del

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Lesione al legamento collaterale: infortunio per Muriel ??? - Giorno_Bergamo : Atalanta, annata no per Luis Muriel: il giocatore chiude con una lesione al legamento - sportli26181512 : Atalanta, infortunio al ginocchio per Muriel: il colombiano salta l'Empoli: Campionato finito per l'attaccante colo… - n9ve2 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Lesione al legamento collaterale: infortunio per Muriel ??? - qn_giorno : #Bergamo, Atalanta, annata no per Luis Muriel: il giocatore chiude con una lesione al legamento -