L'Eredità 17 maggio 2022, Marcello indovina la parola odierna alla ghigliottina: ecco quale

Nella puntata di quest'oggi – 17 maggio 2022 – è giunto per alla ghigliottina – gioco finale de L'Eredità, per i pochi che non lo sapessero (ma non sareste qua non lo sapeste) – il campione Marcello, esattamente come una settimana fa. Il campione s'è così ritrovata a concorrere per un bottino di 20.000 euro dopo i dimezzamenti del caso (partiva dalla cifra di 80.000 euro) e s'è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Mare Musica Privato Ruolo Sostegno. E quest'oggi Marcello è parso sin da principio parecchio convinto della sua parola. Giacché sul cartoncino ha scritto Insegnante, parola che era ...

