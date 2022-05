Lego celebra Vincent Van Gogh e Notte Stellata

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Perre il famoso dipinto divan, il gruppoha svelato il nuovo setvanIdeas, progettato da Truman Cheng, fandi soli 25 anni e residente a Hong Kong. Dopo aver condiviso la sua proposta sulla piattaformaIdeas, Truman ha visto il modello prendere vita grazie alla collaborazione con il Museo di Arte Moderna di New York (MoMa). Il famoso dipinto del pittore olandese del 1889, si trasforma in un’inedita versione fatta di mattoncini, capace di esaltare la tridimensionalità del soggetto. Trasposizione in pittura della vista dalla finestra del manicomio nel Monastero di Saint-Paul de Mausole asylum in Saint-Rémy, in ...