(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta su Twitter traJames e i tifosi: il fuoriclasse del Lakers si è concesso un break di leggerezza rispondendo a ogni domanda sul social dell’uccellino. Tra le prime domande, se davvero giocherà un anno con suoBronny in Nba: 2quello è il piano a Dio piacendo”, risponde. e subito dopo l’altra: “Bronny ti ha già battuto in una sfida uno contro uno?”, e qui la botta d’orgoglio: “lultimache abbiamosul serio hoilcon una schiacciata e non abbiamo potuto finire la sfida…”. Nel lungo scambio si inserisce anche la leggenda del football Tom Brady: “tu e io, 5 round di shootout di hockey su ghiaccio: chi vince?”. “IO, ma di poco. E forse oscillando dalle mie ginocchia, però”. Quanto ancora continuerà a giocare? ...

Advertising

fisco24_info : LeBron: 'L'ultima volta che ho giocato con mio figlio ho spaccato il tabellone': (Adnkronos) - King James risponde… - StraNotizie : LeBron: 'L'ultima volta che ho giocato con mio figlio ho spaccato il tabellone' -

James ha tenuto una conferenza decisamente allargata sul ...volta che ha giocato contro suo figlio non hanno potuto ...Per tutte, tranne quest', erano delle epoche completamente ... con quest'ultimo che poi andò a Miami e vinse'ultimo titolo in ...andò a Miami e vinse'ultimo titolo in Florida insieme a...