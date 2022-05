Le grandi dimissioni: perché adesso la nuova ambizione è licenziarsi (Di martedì 17 maggio 2022) Il posto fisso? Non è più il grande sogno. Oggi le persone sono disposte a lasciare l'indeterminato senza avere un piano B alle spalle. Follia? No, voglia di avere una vita significativa e rilevante. Di fare la differenza, e non solo sul lavoro Leggi su vanityfair (Di martedì 17 maggio 2022) Il posto fisso? Non è più il grande sogno. Oggi le persone sono disposte a lasciare l'indeterminato senza avere un piano B alle spalle. Follia? No, voglia di avere una vita significativa e rilevante. Di fare la differenza, e non solo sul lavoro

Advertising

petergomezblog : Le grandi dimissioni in Veneto, in quattro mesi si licenziano in 66mila: «Più equilibrio tra vita e lavoro» - lpasquarelli010 : RT @FiordiRisorse: UN FESTIVAL CHE È TUTTO UN PROGRAMMA (AGGIORNATO) Quattro temi di grande attualità che riguardano il lavoro: 'Lavorare… - petrone9 : RT @FArmillei: I segnali che ci arrivano indicano che il fenomeno delle 'grandi dimissioni' è proseguito in Italia anche durante il primo t… - FiordiRisorse : UN FESTIVAL CHE È TUTTO UN PROGRAMMA (AGGIORNATO) Quattro temi di grande attualità che riguardano il lavoro: 'Lavo… - enmorlicchio : RT @_aloisi: Il #lavoro mobilita l’uomo. Ci sono le “grandi dimissioni”, il #southworking, la “yolo economy”, le tribù del lavoro remoto. C… -