Le conseguenze della guerra sull’economia italiana a “Fuori dal Coro” (Di martedì 17 maggio 2022) Tra i temi della puntata del 17 maggio in onda su Retequattro anche un reportage sulla situazione dei pronto soccorso e i casi di impunità giudiziaria Mediaset – Fuori dal Coro –Le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda domani, ?martedì 17 maggio, in prima serata su Retequattro. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede ... Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) Tra i temipuntata del 17 maggio in onda su Retequattro anche un reportage sulla situazione dei pronto soccorso e i casi di impunità giudiziaria Mediaset –dal–Lesaranno al centro del nuovo appuntamento con “dal”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda domani, ?martedì 17 maggio, in prima serata su Retequattro. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'espansione della Nato è artificiale', ha detto il presidente russo Vladimir Putin. 'La Russia non ha p… - Europarl_IT : ???? La prossima sessione Plenaria avrà luogo il 18 e 19 maggio ?? Temi principali: ???? Conseguenze economiche e soc… - NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - albertoferrac : RT @candidoporzus: Perché in ITA è vietata la ricostituzione del partito fascista e non di quello comunista? Storicamente, entrambe le form… - Lopinionista : Le conseguenze della guerra sull'economia italiana a 'Fuori dal Coro' -