LDA | si aggiungono nuove date al suo in-store tour

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 17 maggio 2022) Nuovi appuntamenti per l’indi LDA che potrà incontrare i suoi fan dopo l’uscita del suo disco d’esordio Dopo l’uscita del suo attesissimo album d’esordio LDA, venerdì 13 maggio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, e aver dato il via al suo primo inin giro per l’Italia, l’artista annuncia oggi 9 nuovi appuntamenti per incontrare tutti i suoi fan e autografare le copie fisiche del suo progetto discografico, disponibile al link LDA (lnk.to). “Finalmente è uscito il mio primo album, – commenta l’artista – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan ...