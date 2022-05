LDA | l’annuncio di 9 nuove date per incontrare i suoi fan e presentare il suo album

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 maggio 2022) L’ex allievo di Amici 21, LDA, annuncia 9perfan eil suo omonimo! LDA, 9in giro per l’Italia Dopo l’uscita del suo attesissimod’esordio “LDA”, venerdì 13 maggio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, e aver dato il via al suo primo instore tour in giro per l’Italia, l’artista annuncia oggi 9 nuovi appuntamenti pertutti ifan e autografare le copie fisiche del suo progetto discografico. “Finalmente è uscito il mio primo, – commenta l’artista – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta ...