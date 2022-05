Lavori di manutenzione, venerdì senza acqua in via Ennio Goduti (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Gesesa. “Comunichiamo che a causa di Lavori sulla rete idrica, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di venerdì 20 Maggio 2022, nelle seguenti strade: Via Ennio Goduti, Via Michele Mattei, Via Giuseppe Pasquali, Via Franco Pepicelli, Parte di Via Pasquale Capilongo, Corso Giuseppe Garibaldi dal civ. 196 al civ. 206. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile. Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My GESESA scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Gesesa. “Comunichiamo che a causa disulla rete idrica, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di20 Maggio 2022, nelle seguenti strade: Via, Via Michele Mattei, Via Giuseppe Pasquali, Via Franco Pepicelli, Parte di Via Pasquale Capilongo, Corso Giuseppe Garibaldi dal civ. 196 al civ. 206. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile. Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My GESESA scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

