(Di martedì 17 maggio 2022) “Una divertente giornata al” scrive postando delle foto da togliere il fiato.sfodera il bikini per immergersi nelle acque fresche e i follower impazziscono. I complimenti piovono da uomini e donne, ammiratori e amici, e c’è anche chi riassume così: “Un minuto di silenzio per tutte le ventenni che si sentivano fi… fino a qualche minuto fa”. L’attrice mostra un fisico mozzafiato e un sorriso contagioso. Semplice e simpatica, oltre che bellissima, laconquista i suoi fan con la sua normalità: dalla versione “carciofara” nei campi quando raccoglie verdura a quella di casalinga disperata in casa, cuoca perfetta nella sua cucina, mamma dolcissima con la sua Martina. Eppure, è sensuale e seducente in ogni suo scatto. Unaalin short, tshirt e zainetto ...

redazionerumors : Laura Torrisi si gode il fiume e viene inondata di like: gli scatti fanno impazzire i fan Leggi l'articolo completo… - Roberto25170808 : RT @MediasetTgcom24: Laura Torrisi, tuffo super-sexy durante la gita al fiume #TORRISI - UgoBaroni : RT @MediasetTgcom24: Laura Torrisi, tuffo super-sexy durante la gita al fiume #TORRISI - MediasetTgcom24 : Laura Torrisi, tuffo super-sexy durante la gita al fiume #TORRISI -

Primo Articolo

ha conquistato i fan dei social con il suo fisico mozzafiato e un seducente bikini.ha lasciato i fan a bocca aperta con dei sensuali scatti in bikini durante una sua gita ...Conosciamo tuttiper essere una nota attrice italiana nonché l'ex moglie di Leonardo Pieraccioni. L'abbiamo vista per la prima volta ... Laura Torrisi, un dramma che non si può spiegare: cosa le è successo Laura Torrisi Instagram: l'attrice Laura Torrisi ha incantato Instagram con alcuni incredibili scatti in costume realizzati in una giornata al fiume.Laura Torrisi ha lasciato i fan a bocca aperta con dei sensuali scatti in bikini durante una sua gita fuori porta. Laura Torrisi si è concessa una gita fuori porta con zaino in spalla e bermuda e, una ...