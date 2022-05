Laporta: «Lewandowski al Barcellona? Non è facile ma ci stiamo lavorando» (Di martedì 17 maggio 2022) . Le parole del presidente blaugrana Joan Laporta ha parlato così a Radio Catalunya del possibile ingaggio di Robert Lewandowski da parte del suo Barcellona. Le sue parole: «L’affare Lewandowski? Non è facile, ricordiamo che la nostra situazione finanziaria non era così facile. Lasciamo che Jordi Cruyff e Mateu Alemany lavorino…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) . Le parole del presidente blaugrana Joanha parlato così a Radio Catalunya del possibile ingaggio di Robertda parte del suo. Le sue parole: «L’affare? Non è, ricordiamo che la nostra situazione finanziaria non era così. Lasciamo che Jordi Cruyff e Mateu Alemany lavorino…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

