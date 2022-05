L’Anicav: Pomodoro da industria, dagli agricoltori richieste ingiustificate. A rischio tutto il comparto (Di martedì 17 maggio 2022) “Nonostante la disponibilità dell’industria a riconoscere un incremento del prezzo di riferimento superiore a quella del Nord, la parte agricola ha messo sul tavolo, in modo del tutto arbitrario, una richiesta di aumento del tutto ingiustificata anche avendo riguardo ai rincari registrati nei costi di produzione, che non hanno alcun diverso impatto al Centro Sud rispetto al Nord”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalL’Anicav in riferimento al mancato accordo per la campagna di trasformazione del Pomodoro nel Bacino Centro Sud. “Volendo tralasciare l’analisi dei costi di produzione – prosegue a nota – per i quali è abbastanza evidente la scarsa congruità dei numeri fatti circolare in queste ultime settimane, e ragionando esclusivamente sui ricavi per ettaro che considerano gli unici dati certi ed ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) “Nonostante la disponibilità dell’a riconoscere un incremento del prezzo di riferimento superiore a quella del Nord, la parte agricola ha messo sul tavolo, in modo delarbitrario, una richiesta di aumento delingiustificata anche avendo riguardo ai rincari registrati nei costi di produzione, che non hanno alcun diverso impatto al Centro Sud rispetto al Nord”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalin riferimento al mancato accordo per la campagna di trasformazione delnel Bacino Centro Sud. “Volendo tralasciare l’analisi dei costi di produzione – prosegue a nota – per i quali è abbastanza evidente la scarsa congruità dei numeri fatti circolare in queste ultime settimane, e ragionando esclusivamente sui ricavi per ettaro che considerano gli unici dati certi ed ...

