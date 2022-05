L’allarme degli Usa | “Le armi all’Ucraina finiranno ai trafficanti”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 maggio 2022) Nuova bomba sganciata dal Washington Post: gli aiuti militari dell’alleanza atlantica potrebbero finire nelle mani sbagliate. Il quotidiano ha evidenziato le grandi difficoltà che l’esercito americano starebbe avendo nel monitorare e localizzare leinviate, una volta giunte in territorio ucraino. Il giornalista statunitense, John Hudson, ha definito l’Est Europa come “il principale hub del traffico di”. Il rischio che le risorse possano finire sul mercato nero, oppure in mano ai russi, rappresenta un rischio concreto, accentuato dalla mancata presenza delle truppe USA su suolo ucraino. I pericoli del contrabbando dinon sono nuovi nel conflitto tra Kiev e Mosca. Poche settimane fa, la stazione ferroviaria di Kramatorsk fu oggetto di un pesante attacco missilistico, provocando la morte di una sessantina di civili. La ...