L' aereo decolla da Poznan e umilia Putin | cos' ha scritto in cielo | perché il pilota rischia la vita | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) La beffa per Vladimirarriva dal. Non sarà il Cessna atterrato sulla Piazza Rossa di Mosca il 28 maggio 1987, ma l'anonimoto daha emulato almeno nello spirito il gesto clamoroso del tedesco dell'Ovest Mathias Rust, imberbe ragazzino che riuscì a violare lo spaziodell'allora Unione Sovietica atterrando a due passi dal Cremlino per mostrare al mondo quanto il colosso comunista fosse un vulnerabile gigante dai piedi d'argilla. Questa volta è toccato invece a un aviatore presumibilmente polacco, che hanelcon il suo Tecnam P2008 JC lo slogan "Make beer, not war" (fate la birra, non la guerra), con cuoricino finale. A renderlo noto è stato il sito Onet, citando il dati di ...