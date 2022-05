La Venere di Willendorf è italiana | cosa ci dicono le ultime incredibili scoperte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 maggio 2022) Riva del Garda, 17 mag – Sono tanti i miti e le leggende sulla nascita della civiltà indoeuropea, come tante sono le tesi basate sulla paleontologia scientifica o sui ritrovamenti archeologici più antichi. Da Kuhn a Guénon, i grandi studiosi hanno sempre cercato di risolvere l’arcano che da millenni affascina gli europei, ognuno con la propria soluzione scientifica, storica o filosofica, ma senza mai giungere a incontrovertibili conclusioni che ne possano accertare la veridicità. Probabilmente non lo farà nemmeno quest’ultima scoperta di cui vi scriviamo oggi ma, per il valore sensazionale che riporta, sicuramente è destinata a riaccendere le grandi discussioni sul tema. Nel corso di esami sulla statuetta delladi, condotti dai ricercatori dell’Università di Vienna, è emerso che l’origine del famoso reperto archeologico – risalente a ...