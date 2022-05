La teoria razzista che ha ispirato la strage di Buffalo (Di martedì 17 maggio 2022) La versione statunitense della teoria della sostituzione etnica accusa i neri di far sparire la popolazione bianca, ed è alimentata dai politici e dai mezzi d’informazione conservatori. Anche loro sono responsabili della morte di dieci persone. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 17 maggio 2022) La versione statunitense delladella sostituzione etnica accusa i neri di far sparire la popolazione bianca, ed è alimentata dai politici e dai mezzi d’informazione conservatori. Anche loro sono responsabili della morte di dieci persone. Leggi

La teoria razzista che ha ispirato la strage di Buffalo Un manifesto che sarebbe stato scritto dallo stesso Gendron dimostra che si è trattato di un massacro razzista. Quasi immediatamente i funzionari di New York lo hanno descritto come un "vero e ... America e razzismo, guerra quotidiana in casa Il fascismo americano Gli attentati sono accomunati dalla matrice razzista e ispirati in particolare dalla teoria della "sostituzione etnica", sempre più prevalente nella frange dell'estrema destra ... L'attacco razzista a Buffalo. Suprematismo malapianta E così il suprematismo bianco ha colpito ancora. Questa volta con il volto improbabile di un giovanissimo, Payton Gendron, il diciottenne che ha percorso 300 km in auto per andare a seminare ... Cos'è la teoria complottista della "grande sostituzione" È stata citata dall'attentatore di Buffalo ma è diffusissima nell'estrema destra, e sostiene che esista una cospirazione globale per sostituire i bianchi ...