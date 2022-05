La Svezia firma la domanda per l’adesione alla Nato

(Di martedì 17 maggio 2022) La ministra degli Esteri svedese Ann Linde hato questa mattina ladi adesione della: lo riporta la Cnn. Larappresenta il passo formale di Stoccolma verso l’ingresso nell’Alleanza. In mattinata l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell aveva detto che le resistenze della Turchia sarebbero state superate: «Sono sicuro che lae la Finlandia nella loro richiesta di adesionericeveranno un forte sostegno da tutti i Paesi Ue perché ciò aumenta la sicurezza e ci rende più forti». Sulla posizione della Turchia sue Finlandia, Borrell ha detto che «il Consiglio Atlantico supporterà il più possibile»dei due Paesi e «so ...

