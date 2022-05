La Stampa e il pianto disperato di Dybala: sembrava un bambino. Mai vista una scena così in Italia (Di martedì 17 maggio 2022) Paulo Dybala ha chiuso la sua ultima partita allo Stadium in bianconero in lacrime in mezzo al campo. La Stampa scrive: “Lacrime amare, lacrime d’amore. Paulo Dybala ha dribblato le emozioni fino all’ultimo, tenendosi tutto dentro per mesi dopo un divorzio tanto doloroso quanto inaspettato, ma quando ha capito che la sua vita bianconera era davvero finita – nello Stadium tutto in piedi ad applaudirlo e ad invocarlo – il suo volto si è trasfigurato e quell’irrefrenabile pianto a dirotto ha fermato la giostra della festa. Non si era mai vista una scena così in uno stadio Italiano, figurarsi in quello juventino solitamente abituato ad una certa austerità, ma la Joya senza più gioia sembrava un bambino a cui hanno appena ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Pauloha chiuso la sua ultima partita allo Stadium in bianconero in lacrime in mezzo al campo. Lascrive: “Lacrime amare, lacrime d’amore. Pauloha dribblato le emozioni fino all’ultimo, tenendosi tutto dentro per mesi dopo un divorzio tanto doloroso quanto inaspettato, ma quando ha capito che la sua vita bianconera era davvero finita – nello Stadium tutto in piedi ad applaudirlo e ad invocarlo – il suo volto si è trasfigurato e quell’irrefrenabilea dirotto ha fermato la giostra della festa. Non si era maiunain uno stadiono, figurarsi in quello juventino solitamente abituato ad una certa austerità, ma la Joya senza più gioiauna cui hanno appena ...

