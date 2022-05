La società che ha acquistato Truth Social ha sottolineato agli investitori che il social ha un passato di bancarotte e iniziative fallite (Di martedì 17 maggio 2022) La società che ha acquistato il social network di Donald Trump, Truth social, ha messo in guardia gli investitori sulla storia di fallimenti e iniziative imprenditoriali andate a male dell’ex presidente. In un deposito normativo di ieri, Digital World Acquisition Corp ha sottolineato i fallimenti di Trump Taj Mahal, Trump Plaza e Trump Castle e i fallimenti di Trump University, Trump Vodka e Trump Steaks, tra i vari. Digital World, una società SPAC o «assegno in bianco», sta tentando di fondersi con Trump Media and Technology Group (TMTG), il proprietario di Truth social. Trump stesso controllerebbe tra il 47% e il 58% della società ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Lache hailnetwork di Donald Trump,, ha messo in guardia glisulla storia di fallimenti eimprenditoriali andate a male dell’ex presidente. In un deposito normativo di ieri, Digital World Acquisition Corp hai fallimenti di Trump Taj Mahal, Trump Plaza e Trump Castle e i fallimenti di Trump University, Trump Vodka e Trump Steaks, tra i vari. Digital World, unaSPAC o «assegno in bianco», sta tentando di fondersi con Trump Media and Technology Group (TMTG), il proprietario di. Trump stesso controllerebbe tra il 47% e il 58% della...

