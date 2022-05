La Russia chiarisce che non chiuderà Youtube (Di martedì 17 maggio 2022) La Russia non vuole né bloccare Youtube né uscire da Internet. Queste affermazioni sono state fatte dal ministro per lo Sviluppo digitale del paese nella giornata di martedì chiarendo che una mossa del genere andrebbe a danneggiare gli utenti russi, che vanno salvaguardati. Un deciso cambio di direzione se si pensa alle tante multe imposte e alle minacce di chiudere Youtube in Russia – così come è stato fatto con le altre piattaforme – e una disconnessione del paese di Putin dalla Russia che, quantomeno in un periodo, è stato effettivamente preso in considerazione. LEGGI ANCHE >>> La disconnessione da Internet dalla Russia smentita da Mosca, ma lo scenario era stato preso in considerazione Youtube in Russia non chiude Come sottolinea anche ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Lanon vuole né bloccarené uscire da Internet. Queste affermazioni sono state fatte dal ministro per lo Sviluppo digitale del paese nella giornata di martedì chiarendo che una mossa del genere andrebbe a danneggiare gli utenti russi, che vanno salvaguardati. Un deciso cambio di direzione se si pensa alle tante multe imposte e alle minacce di chiuderein– così come è stato fatto con le altre piattaforme – e una disconnessione del paese di Putin dallache, quantomeno in un periodo, è stato effettivamente preso in considerazione. LEGGI ANCHE >>> La disconnessione da Internet dallasmentita da Mosca, ma lo scenario era stato preso in considerazioneinnon chiude Come sottolinea anche ...

