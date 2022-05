(Di martedì 17 maggio 2022) Ignazio La, senatore di Fratelli d’Italia e politico di lungo corso, nonché grande tifoso dell’Inter, anima il dibattito con un suo intervento a Sportitalia sulla lotta. “I numeri dicono che l’Inter ha due punti in meno – sostiene il parlamentare – perché ha giocato una partita per ilin un momento sbagliato. Ilvince per il”. LA: “ILAL”. SERAFINI: “VERGOGNATI, SEI ANCHE UN POLITICO” Ignazio La, politico e grande tifoso nerazzurro, si è espresso a #Sportitaliamercato sulla lottatrae Inter. Luca Serafini, giornalista rossonero non ci sta. ...

Advertising

neXtquotidiano : La rosicata di La Russa: “Il #Milan vincerà lo #Scudetto grazie al Coronavirus” | VIDEO -

Il Sussidiario.net

... derubricando le accuse dell'ex numero due di Barack Obama a una "" per il referendum ...atlantista nel governo Draghi e dirige l'orchestra della Farnesina in risposta all'aggressione. E ...... derubricando le accuse dell'ex numero due di Barack Obama a una "" per il referendum ...atlantista nel governo Draghi e dirige l'orchestra della Farnesina in risposta all'aggressione. E ... Bobrowsky: 'A Russia non interessa Eurovision'/ Maistrouk: 'È una bugia, rosicate!' “Il Milan è più forte, tant’è che è in testa alla classifica”, prosegue La Russa, prima che gli animi si scaldino ulteriormente. “Guarda che non parli con un cretino, parli con un cittadino, che va ...