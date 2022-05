La resa di Eni | aperto il conto in rubli per il gas russo Ma non violiamo le sanzioni Imbarazzo in Europa

(Di martedì 17 maggio 2022) Eni rompe gli indugi e a pochi giorni dal termine per i pagamenti delle forniture di gasannuncia di averdue conti presso Gazprombank, in euro e in, per onorare gli impegni. Una decisione, sottolinea il gruppo energetico italiano, pin accordo con le autorità italiane e in linea con il quadro dellevarate dalla Ue. Ma proprio da Bruxelles poche ore prima dell'annuncio di Eni un portavoce della Commissione europea aveva ribadito che «aprire unnella valuta non prevista dal contratto, violerebbe le. I nostri orientamenti non sono cambiati questa settimana». Pertanto, «aprire un secondoinviolerebbe le.» e potrebbe portare a procedure di infrazione. ...

'Le attività operative di conversione della valuta da euro a rubli - prosegue- saranno svolte ... Gas: Eni, pagherà in euro; apre 2 conti in Russia Eni rompe gli indugi e a pochi giorni dal termine per i pagamenti delle forniture di gas russo annuncia di aver aperto due conti presso Gazprombank, ..."Eni, in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all'apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti ...