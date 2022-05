La resa dei soldati di Azov ai russi: il video pubblicato da Toni Capuozzo con immagini della tv di Mosca (Di martedì 17 maggio 2022) Cinquantatré soldati feriti evacuati nella notte dall’acciaieria Azovstal sono arrivati nella città di NovoAzovsk, controllata dai russi, a una cinquantina di chilometri da Mariupol. I militari sono stati portati in ospedale. Altri 211 combattenti evacuati dall’impianto saranno portati a Olenivka, attraverso corridoi umanitari, e lì scambiati con prigionieri di guerra russi, ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev. Nell’acciaieria restano ancora dei combattenti, non è chiaro in che numero. Questo il video della resa dei sodati del battaglione Azov ai russi pubblicato sul suo profilo Fb dal giornalista Toni Capuozzo LEGGI ANCHE Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Cinquantatréferiti evacuati nella notte dall’acciaieriastal sono arrivati nella città di Novosk, controllata dai, a una cinquantina di chilometri da Mariupol. I militari sono stati portati in ospedale. Altri 211 combattenti evacuati dall’impianto saranno portati a Olenivka, attraverso corridoi umanitari, e lì scambiati con prigionieri di guerra, ha reso noto il ministeroDifesa di Kiev. Nell’acciaieria restano ancora dei combattenti, non è chiaro in che numero. Questo ildei sodati del battaglioneaisul suo profilo Fb dal giornalistaLEGGI ANCHE Il ...

