La regina Elisabetta compare a sorpresa davanti alle telecamere: eccola all'inaugurazione della nuova metro a lei intitolata – Video (Di martedì 17 maggio 2022) La regina Elisabetta II fa un'apparizione a sorpresa alla Paddington Station di Londra per visitare la Elizabeth Line, appena completata, un importante progetto infrastrutturale intitolato in suo onore. La ferrovia per pendolari, nota anche come Crossrail, aprirà al pubblico il 24 maggio 2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

