La propaganda russa s' inceppa | anche la tv megafono di Putin ammette il disastro militare

Advertising

elio_vito : La peggiore propaganda di guerra russa, piena di fake, bugie, falsità imperversa anche stasera nelle nostre televis… - GiovaQuez : Mario Giordano: 'L'Europa l'unica cosa che ha fatto è riunirsi tra i lussi di Versailles e inviare armi'. Intervien… - robertosaviano : Un video di sorveglianza riprende questa scena agghiacciante. Due militari russi sparano a sangue freddo a due civi… - samualebutti : RT @DeShindig: Dunque il Mo Vi Mento 5 Stelle paga 300k euro il blog di Grillo per fare propaganda filo russa. Da una parte c'è l'anima pr… - FabrizioPerfumo : RT @DoraliceGuadag1: Sul Corriere oggi, gli Azov sono evacuati dall’acciaieria e sono saliti su autobus filorussi (sic). Ma non si sono arr… -

Il Post

È parte dellao faa se stessa In tv, esterna le sue posizioni pro Putin e ... Ma chi è davvero Yulia Vitazyeva , la giornalistache l'altra sera, seccata per la vittoria ..."Lastressa molto il concetto della russofobia che si sarebbe diffusa all'estero, così queste persone stanno davvero perdendo la speranza che si possa fare qualcosa, che qualcuno al ... Cosa dice la propaganda russa ai russi Si tratta, dunque, di toni molto diversi rispetto a quelli usati in genere sulla TV di Stato russa, dove è la propaganda a farla da padrone (Fanpage.it) “La mobilitazione generale non basta, non ...“Tutto quello che posso dire per ora è che sono migliaia di persone in più rispetto ai numeri che vi abbiamo dato finora”. Guerra Russia-Ucraina, tutti gli aggiornamenti “Il grande buco nero è Mariupo ...