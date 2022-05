“La Pantera delle nevi”: venerdì 20 maggio al Cinema Centrale di Torino (Di martedì 17 maggio 2022) “LA Pantera delle nevi”, il docu film di Marie Amiguet e Vincent Munier girato nel Tibet, con la colonna sonora originale composta da Warren Ellis con Nick Cave, arriverà nelle sale italiane in autunno con Wanted Cinema! Dove è possibile vederlo in anteprima? Presentato in anteprima al Cannes Film Festival, ha trionfato ai César 2022 comeMiglior Documentario e al Trento Film Festival 2022 ricevendola Genziana D’oro – Premio “Città di Bolzano” (conferito al Miglior Film di Esplorazione o Avventura), arriva in anteprima a Torino durante il Salone del Libro! Il Cinema “La Pantera delle nevi”, proiettato venerdì 20 maggio al Cinema Centrale di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 17 maggio 2022) “LA”, il docu film di Marie Amiguet e Vincent Munier girato nel Tibet, con la colonna sonora originale composta da Warren Ellis con Nick Cave, arriverà nelle sale italiane in autunno con Wanted! Dove è possibile vederlo in anteprima? Presentato in anteprima al Cannes Film Festival, ha trionfato ai César 2022 comeMiglior Documentario e al Trento Film Festival 2022 ricevendola Genziana D’oro – Premio “Città di Bolzano” (conferito al Miglior Film di Esplorazione o Avventura), arriva in anteprima adurante il Salone del Libro! Il“La”, proiettato20aldi ...

