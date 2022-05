“La nuova me”. Sonia Bruganelli cede alla chirurgia estetica e mostra il risultato (Di martedì 17 maggio 2022) Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica. La moglie di Paolo Bonolis, ed ex opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decretato vincitrice la principessa etiope Jessica Selassié, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Sui social ha pubblicato le foto post intervento e ha deciso di mostrarsi comunque ai suoi follower di Instagram. La moglie di Paolo Bonolis ha parlato apertamente dell’operazione a cui si è sottoposta. Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica, un tema che in queste ore ha riempito i social e le pagine del gossip italiano. Tanti i commenti e le domande poste dai suoi fan, che hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)e la. La moglie di Paolo Bonolis, ed ex opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decretato vincitrice la principessa etiope Jessica Selassié, si è sottoposta a un intervento di. Sui social ha pubblicato le foto post intervento e ha deciso dirsi comunque ai suoi follower di Instagram. La moglie di Paolo Bonolis ha parlato apertamente dell’operazione a cui si è sottoposta.e la, un tema che in queste ore ha riempito i social e le pagine del gossip italiano. Tanti i commenti e le domande poste dai suoi fan, che hanno ...

Advertising

salsa_di_sonia : RT @MGL_space: “Vieni a ‘cá!” nuova hit della mamma di Fiorello ?? #sanremo72 - Lokomotjv : ?? Una nuova bella avventura per Sonia. ?? GO SONIA conquista il mondo anche per noi.?? PS. Dayane se sta a pija a… - nuova_venezia : Alpini a Rimini, bufera nel Pd: si dimette la coordinatrice locale delle donne Sonia Alvisi. 500 segnalazioni di mo… - soniacolpo : RT @patriGiancotti: @soniacolpo Buona serata cara Sonia ???grazie per Amicizia e supporto generoso ????spero che la nuova settimana Ti porti s… - gobbi_sonia : RT @shynestaar: Lino rappresenta la tua nuova vita Gigi, adesso è finalmente ora di buttare quella scimmietta ?? #amici21 -