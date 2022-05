La Nato in Sardegna per l'Operazione "Mare Aperto": simulazione di guerra ad alta intensità con 4.000 soldati e 65 mezzi militari (Di martedì 17 maggio 2022) La Nato sbarca in Sardegna. L'Operazione "Mare Aperto 2022" è cominciata il 3 maggio scorso e durerà fino al 27. A prendere parte alle manovre militari sono 4.000 soldati... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 maggio 2022) Lasbarca in. L'2022" è cominciata il 3 maggio scorso e durerà fino al 27. A prendere parte alle manovresono 4.000...

insopportabile : Oggi la Sardegna sarà per tre settimane un campo di allenamento per la NATO. In quelle spiagge, quelle coste, quel… - fattoquotidiano : Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati a… - petergomezblog : Sardegna, stop alle spiagge per le esercitazioni Nato: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati… - IvanaSaleri : RT @insopportabile: Oggi la Sardegna sarà per tre settimane un campo di allenamento per la NATO. In quelle spiagge, quelle coste, quel mar… - Rinascimento65 : RT @MarcoRizzoPC: Un forte “aiuto”al turismo italiano da parte della NATO.17 Spiagge,tra le più belle della Sardegna,bloccate per oltre 15… -