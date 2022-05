La Nasa vuole deviare un asteroide (innocuo) con una navicella spaziale (Di martedì 17 maggio 2022) L’obiettivo è non fare la stessa fine dei dinosauri. Sta entrando nella fase conclusiva una missione della Nasa per difendere il nostro pianeta. Ha un innesto italiano e proverà per la prima volta a deviare la traiettoria di un (innocuo) asteroide. È iniziato l’avvicinamento della navicella Dart, che in inglese significa «dardo», con il bersaglio. L’impatto dovrebbe avvenire in autunno. Sarà un test importante: oltre per le suggestioni da cinema e fantascienza, anche per il soft power nella nuova corsa allo spazio. La Cina, infatti, intende replicare l’esperimento Il budget del progetto vale più di 300 milioni di dollari. Il lancio è avvenuto il 24 novembre 2021 da Vandenberg, in California. Dart è la prima di due missioni del programma Aida, acronimo di Asteroid Impact and Deflection Assessment. Nel ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) L’obiettivo è non fare la stessa fine dei dinosauri. Sta entrando nella fase conclusiva una missione dellaper difendere il nostro pianeta. Ha un innesto italiano e proverà per la prima volta ala traiettoria di un (. È iniziato l’avvicinamento dellaDart, che in inglese significa «dardo», con il bersaglio. L’impatto dovrebbe avvenire in autunno. Sarà un test importante: oltre per le suggestioni da cinema e fantascienza, anche per il soft power nella nuova corsa allo spazio. La Cina, infatti, intende replicare l’esperimento Il budget del progetto vale più di 300 milioni di dollari. Il lancio è avvenuto il 24 novembre 2021 da Vandenberg, in California. Dart è la prima di due missioni del programma Aida, acronimo di Asteroid Impact and Deflection Assessment. Nel ...

