La morte del tiranno e la fine del Male (Di martedì 17 maggio 2022) Roberto Pazzi Un tiranno ha sempre bisogno di finzione, fa parte dell'inossidabilità del suo mito per rispondere alle esigenze dei sudditi, che non amano la libertà quanto la continuità del potere. Ne ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roberto Pazzi Unha sempre bisogno di finzione, fa parte dell'inossidabilità del suo mito per rispondere alle esigenze dei sudditi, che non amano la libertà quanto la continuità del potere. Ne ...

